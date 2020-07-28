شاهد.. "أمانة الشمالية" تتزين لاستقبال عيد الأضحى المبارك ١٤٤١ هـ

تم صيانة إضاءة المجسمات الجمالية على المداخل والميادين والطرق الرئيسة

أنهت أمانة منطقة الحدود الشمالية استعداداتها، تزامنًا مع قرب عيد الأضحى المبارك ١٤٤١هـ، بتزيين جسر طريق الملك فيصل تقاطع الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بالإنارة التجميلة.



وأكد أمين المنطقة، المهندس شمام بن سعيدان الشمري، أن الأمانة تحرص دومًا على تطوير خدماتها والارتقاء بها، وذلك في ظل دعم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير المنطقة؛ لضمان توفير بيئة آمنة للمواطنين والمقيمين.



وأضاف "الشمري" أنه تم العمل على صيانة إضاءة المجسمات الجمالية على المداخل الرئيسة، وفي الميادين وسط المدينة؛ للتأكد من جاهزيتها.