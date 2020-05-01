تنبيه لـ "الأرصاد": أمطار رعدية ورياح على منطقة جازان

"المدني" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 9 مساءً

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً يفيد بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات: الداير بني مالك، والعارضة، وصامطة، وفيفا، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.