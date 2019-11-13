"البيئة" تضبط سيارتين مُحمّلتين بالحطب في ضرية

في مخالفة لنظام المراعي وأُحيل قائداهما للجهات المختصة

ضَبَط مراقب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ضرية، سيارتين مُحَمّلتين بكميات من الحطب، في مخالفة لنظام المراعي والغابات.

وأحيل قائدا السيارتين المخالفان إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم حيال المخالفين.

وتأتي تلك العملية الثانية في المحافظة خلال أسبوع واحد، حيث تشدد "البيئة والزراعة" على استمرار الملاحقة الميدانية للمخالفين بالتعاون مع الجهات الأمنية؛ لمنع أي عبث يطال البيئة والنظام.