بالفيديو.. التلفزيون الصيني "يفضح" فنادق كبرى بالعاصمة بسبب النظافة

يستخدمون نفس الأدوات.. في مقطع على موقع "ويبو" شوهد 30 مليون مرة

أظهر التليفزيون الصيني فيديو يظهر فيه ثلاثة من أشهر فنادق العاصمة الصينية بكين، عدم مراعاة قواعد النظافة فيها.



ونُشر المقطع المصوّر على موقع "ويبو" الصيني، وشوهد 30 مليون مرة، ويظهر في هذا المقطع عمّال نظافة في هذه الفنادق الفخمة وهم ينظفون الأكواب بنفس الأدوات التي تستخدم في تنظيف الحمامات.



ويبدو أن المقطع المصوّر التُقط بدون علم عمال النظافة في تلك الفنادق. وفي وقت سابق في عام 2018 أعلن فندق "ريتز كارلتون" في شنغهاي، فتح تحقيق مع العاملين فيه بسبب حادثة قريبة من تلك التجاوزات.



كما أصدر فندق "فورسيزنز" في شنغهاي بيانًا اعتذر فيه عن هذه التجاوزات، التي تظهر فيه عاملة نظافة تمسح الحمامات والطاولات والأكواب بفوطة واحدة، وهي نفس الأمور التي تظهر في الفيديو الجديد.



وأمرت وزارة الثقافة والسياحة بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات ما أظهره المقطع المصور، ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الحكومية أن السلطات في بكين استدعت المسؤولين عن تلك الفنادق وقررت إجراء فحص مستقل للنظافة فيها.

