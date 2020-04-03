ألمانيا: ارتفاع كبير في عدد المصابين بكورونا بلغ 6174 والوفيات 145

إجمالي الاصابات المؤكدة 79696 حالة و1017 وفاة

سجلت ألمانيا ارتفاعا في عدد المصابين بفيروس كورونا اليوم الجمعة بواقع 6174 عن اليوم السابق، بينما قفز عدد الوفيات بواقع 145 حالة.

وأظهرت إحصاءات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 79696 حالة والوفيات إلى 1017.

وقال المعهد إن عدوى الفيروس انتقلت إلى 2300 من العاملين بالمستشفيات الألمانية، طبقاً لـ "رويترز".

ويتضمن هذا الإحصاء العاملين بالمستشفيات فقط، ولا يشمل العاملين في عيادات الأطباء والمعامل ودور المسنين وبيوت الرعاية أو القائمين على شؤون خدمات العيادات الخارجية.

وتجاوز العدد الإجمالي للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في العالم حاجز مليون حالة، بينها 210 آلاف شفاء فقط.