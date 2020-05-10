مصادرة 1876 كجم خضراوات وفواكه لباعة جائلين بـ"عتيبية مكة"

تسليم جزء منها لجمعية حفظ النعمة وإتلاف غير الصالح للاستهلاك

نفّذت الإدارة العامة لشؤون البلديات -ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- حملة على الباعة الجائلين المخالفين، ضِمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين.

يأتي ذلك امتدادًا لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة"؛ بهدف القضاء على هذه الظاهرة، والتأكد من سلامة المواد الغذائية، وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقًا للأنظمة والقوانين المتبعة.

وأوضح رئيس بلدية العتيبية الفرعية المهندس بندر آل زيد، أنه تمت مصادرة 1876 كجم من الخضراوات والفواكه تم ضبطها مع الباعة الجائلين في نطاق البلدية؛ حيث تم تسليم 1721 كجم من الخضروات والفواكه بعد التأكد من سلامتها لجمعية حفظ النعمة، وإتلاف 155كجم من الخضروات والفواكه الفاسدة.

وأكدت الأمانة تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية؛ داعية المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.