نائب أمير الرياض: تقديم الرعاية الصحية مجاناً لمصابي "كورونا" مبدأ إنساني نبيل

أكد أن ما تقدمه المملكة من رعاية واهتمام بالجميع لم تشهده دول متقدمة

رفع نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة صدور أمره الكريم بتقديم الرعاية الصحية مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس "كورونا" دون أي تبعات قانونية.

وأكد نائب أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي على المبدأ الإنساني النبيل الذي تقوم عليه الحكومة الرشيدة، مشيراً إلى أن ما تقدمه المملكة من رعاية واهتمام بالجميع دون اختلاف لم نشهده في دول أخرى ومتقدمة.

ونوه بالمتابعة والإشراف المباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالإجراءات والتدابير المتبعة وأولويته بالإنسان والصحة العامة، سائلاً المولى عز وجل أن يديم علينا الأمن والأمان والعز والازدهار.

فيروس كورونا الجديد خادم الحرمين الشريفين

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31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441 05:38 PM

أكد أن ما تقدمه المملكة من رعاية واهتمام بالجميع لم تشهده دول متقدمة

نائب أمير الرياض: تقديم الرعاية الصحية مجاناً لمصابي "كورونا" مبدأ إنساني نبيل

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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رفع نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة صدور أمره الكريم بتقديم الرعاية الصحية مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس "كورونا" دون أي تبعات قانونية.

وأكد نائب أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي على المبدأ الإنساني النبيل الذي تقوم عليه الحكومة الرشيدة، مشيراً إلى أن ما تقدمه المملكة من رعاية واهتمام بالجميع دون اختلاف لم نشهده في دول أخرى ومتقدمة.

ونوه بالمتابعة والإشراف المباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالإجراءات والتدابير المتبعة وأولويته بالإنسان والصحة العامة، سائلاً المولى عز وجل أن يديم علينا الأمن والأمان والعز والازدهار.

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