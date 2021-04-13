الإمارات تسجل 2022 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 487,697

سجّلت الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2022 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 4 وفيات.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 487,697 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,537 وفاة، مشيرة إلى تماثل 1,731 حالة للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 471,906 حالات.


0

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442 01:51 PM

إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 487,697

الإمارات تسجل 2022 إصابة جديدة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

1 253

سجّلت الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2022 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 4 وفيات.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 487,697 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,537 وفاة، مشيرة إلى تماثل 1,731 حالة للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 471,906 حالات.


الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021