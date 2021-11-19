"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في الرؤية على منطقة المدينة المنوّرة

تستمر حتى الساعة الـ ٦ مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة؛ تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل محافظات: الحناكية والمهد واليتمة ووادي الفرع، تبدأ الساعة الـ ٨ صباحاً، وتستمر حتى الساعة الـ ٦ مساءً.

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19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443 01:26 PM

تستمر حتى الساعة الـ ٦ مساءً

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في الرؤية على منطقة المدينة المنوّرة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة؛ تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل محافظات: الحناكية والمهد واليتمة ووادي الفرع، تبدأ الساعة الـ ٨ صباحاً، وتستمر حتى الساعة الـ ٦ مساءً.

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