السيح.. مقاعد ذكية في الحدائق ومضامير المشاة

للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين المشهد الحضري

بدأت بلدية الخرج في تركيب مقاعد ذكية بالحدائق العامة ومضامير المشاة في مدينة السيح؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتحسين المشهد الحضري.

وزودت المقاعد الذكية التي تعمل على الطاقة الشمسية بأحدث التقنيات من خلال لوح شمسي مدعم بخدمة WiFi، ومداخل USB لشحن الأجهزة الذكية، وتزويدها بإنارة تعمل بتقنية LED، التي تُلبي حاجة مرتادي الحدائق العامة ومضامير المشاة.

يُذكر أن مدينة السيح تشهد مرحلة انتقالية في نوعية المشروعات المنفذة في المدينة، وذلك ضمن مبادرة أنسنة المدن التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ تماشيًا مع برنامج تحسين نمط الحياة.