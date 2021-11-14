إيران تعلن حالة الطوارئ القصوى في المناطق التي ضربها الزلزال

بلغت قوته 6.2 درجة

أعلنت إيران حالة الطوارئ القصوى في المناطق التي ضربها الزلزال في جنوب البلاد، اليوم (الأحد)، بحسب ما ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية.

وبيّن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن الزلزال وقع بعد منتصف ليلة السبت- الأحد بالتوقيت المحلي.

من جهتها، سجّلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ"المركز الوطني للأرصاد" الإماراتي، اليوم زلزالاً بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر في جنوب إيران، وشعر به سكان دبي.