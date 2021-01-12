بلدية طيبة بجدة تزيل 112 حظيرة وصناديق خشبية عشوائية

في إطار منع المخالفات البلدية وإزالة الظواهر السلبية

أزالت بلدية طيبة الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، 112 حظيرة مخالفة، و"شبوك" وصناديق خشبية مقامة بطرق عشوائية على مساحة 17 ألف متر تقريبًا.

وقال رئيس بلدية طيبة الفرعية محمد جابر الزهراني: إن الفرق الميدانية نفذت جولات ميدانية ورصدت عددًا من المخالفات تمثلت في إقامة حظائر مخالفة على مساحة 17,589.01م2, مبينًا أنه جرت إزالة جميع المخالفات.

يأتي ذلك في إطار منع المخالفات البلدية وإزالة الظواهر السلبية بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.