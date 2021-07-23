وزير الحج يهنئ القيادة على نجاح موسم الحج لهذا العام

أكد حرص المملكة على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما

رفع وزير الحج والعمرة المكلف، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الوزارة كافة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-؛ بمناسبة نجاح حج هذا العام 1442هـ، وتحقيق الهدف الأسمى، وهو سلامة الحجيج في موسم استثنائي رغم ظروف جائحة فيروس كورونا، والتحديات التي واجهت الأجهزة الحكومية.



وذكر أن ما تحقق من نجاح في موسم حج هذا العام أتى بفضل من الله -عز وجل- ثم بتوجيهات ودعم القيادة الحكيمة، وبتعاون الجهات العاملة في الحج من القطاع الحكومي التي أسهمت في توفير جميع الإمكانات اللازمة، وتهيئة منظومة الخدمات الصحية والأمنية والتقنية لضيوف الرحمن.



وأشار إلى أن الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين تؤكد حرص المملكة الدائم على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما؛ لينعم حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسكهم بأمن وأمان وسلامة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).