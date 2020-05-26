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قال: كشفت البيانات أن عدد الوفيات المسجّلة زاد بواقع 45 وفاة إلى 3302

روبرت كوخ: إصابات كورونا في ألمانيا ترتفع 432 والإجمالي 179002

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أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، يوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 432 ليصل إلى 179002.



ووفق "رويترز": كشفت البيانات أن عدد الوفيات المسجلة ارتفع بواقع 45 إلى 3302.