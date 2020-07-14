الكويت تعلن شفاء 805 حالات جديدة من كورونا

إجمالي عدد المتعافين يصل إلى 46161 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء شفاء 805 حالات مصابة بمرض (كوفيد-19) في الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين في دولة الكويت 46161.
وقالت الوزارة في بيان، إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441 12:27 PM

إجمالي عدد المتعافين يصل إلى 46161 حالة

الكويت تعلن شفاء 805 حالات جديدة من كورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء شفاء 805 حالات مصابة بمرض (كوفيد-19) في الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين في دولة الكويت 46161.
وقالت الوزارة في بيان، إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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الكويت فيروس كورونا الجديد

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