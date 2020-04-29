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مشيرًا إلى أنها تبدأ من الساعة 9:30 صباحًا وتستمر حتى الـ3:30 عصرًا

الطائف.. مستشفى العدواني يعلن مواعيد عمل العيادات واستمرار "الطوارئ" على مدار الساعة

‏أعلن مستشفى العدواني العام بالطائف عن مواعيد عمل العيادات الخارجية في شهر رمضان الكريم، مشيرًا إلى أنها تبدأ من الساعة 9:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة 3:30 عصرًا.

وأكدت إدارة المستشفى أن قسم الطوارئ والعيادات التخصصية تعمل على مدار الساعة متمنية للجميع دوام الصحة والعافية.