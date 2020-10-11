"اعرف علاجك".. مبادرة يطلقها مستشفى الملك فيصل في مكة المكرمة

للتثقيف حول الأدوية التي تصرف للمرضى وتزويدهم بمعلومات متكاملة

أطلق مستشفى الملك فيصل في مكة المكرمة مبادرة "اعرف علاجك"؛ وذلك بهدف التثقيف عن الأدوية التي تصرف للمرضى وتزويد المرضى وذويهم بمعلومات متكاملة عن الدواء من باركود مرفق في علبة الدواء.


كما تتيح هذه المبادرة للمرضى وذويهم عند الحصول على الدواء، الإجابة عن كل تساؤلاتهم من خلال استخدام المسح الضوئي على الرمز "الباركود" الموجود على علبة الدواء الذي يعرض جميع المعلومات التي يحتاجها المريض باللغة العربية بطريقة سهلة ومبسطة.


وتتميز هذه المبادرة بعرض معلومات الدواء مسموعة ومرئية من خلال مقاطع قصيرة تظهر تعريفاً بالدواء وطريقة استخدامه وكيفية احتساب الجرعات بأكثر من طريقة ومنها تقديم Drug Card.

مستشفى الملك فيصل

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11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442 11:25 AM

للتثقيف حول الأدوية التي تصرف للمرضى وتزويدهم بمعلومات متكاملة

"اعرف علاجك".. مبادرة يطلقها مستشفى الملك فيصل في مكة المكرمة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أطلق مستشفى الملك فيصل في مكة المكرمة مبادرة "اعرف علاجك"؛ وذلك بهدف التثقيف عن الأدوية التي تصرف للمرضى وتزويد المرضى وذويهم بمعلومات متكاملة عن الدواء من باركود مرفق في علبة الدواء.


كما تتيح هذه المبادرة للمرضى وذويهم عند الحصول على الدواء، الإجابة عن كل تساؤلاتهم من خلال استخدام المسح الضوئي على الرمز "الباركود" الموجود على علبة الدواء الذي يعرض جميع المعلومات التي يحتاجها المريض باللغة العربية بطريقة سهلة ومبسطة.


وتتميز هذه المبادرة بعرض معلومات الدواء مسموعة ومرئية من خلال مقاطع قصيرة تظهر تعريفاً بالدواء وطريقة استخدامه وكيفية احتساب الجرعات بأكثر من طريقة ومنها تقديم Drug Card.

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مستشفى الملك فيصل

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