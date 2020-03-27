"صحة الطائف" تستنفر جهودها لمواجهة "كورونا".. تعقيم بالأسواق وأجهزة الصرف وفرز على الطرقات وتوعية واسعة

إجراءات احترازية مشدّدة داخل المستشفيات وخدمة المرضى في منازلهم

كثّفت مديرية الشؤون الصحة بالطائف ممثلة في إداراتها ومستشفياتها الداخلية والطرفية، من إجراءاتها وجهودها الاحترازية والوقائية من "فيروس كورونا".

"صحة الطائف" وبتوجيهات ومتابعة من مدير الشؤون الصحية سعيد جابر القحطاني؛ نفذت عديداً من الإجراءات الاحترازية داخل المستشفيات، من ضمنها التنسيق العالي، والتعامل الفوري بالإجراءات الاحترازية مع الحالات المشتبه فيها من خلال عزل الحالات وتقديم الرعاية القصوى لها وفحص المخالطين وتعقيم المنشأة الصحية لمنع انتقال العدوى.

المنشآت الصحية الحكومية بالطائف تطبّق إجراءات احترازية ووقائية مشدّدة تتمثل في نقاط الفرز التي تعد الخط الأول لاستقبال المراجعين، إضافة إلى عمليات التعقيم المستمرة داخل أقسام المستشفيات ومنع تجمعات الموظفين وترك مسافات بينهم في مواقع التغذية، والتحقّق من سلامة الموظفين يومياً قبل دخولهم إلى المنشأة بمرورهم على نقاط الفرز، إضافة إلى رسائل التوعية المكثفة التي تقدم للمراجعين وسكان المنطقة.

وضمن الإجراءات الاحترازية طبّقت مستشفيات الطائف عدداً من المبادرات التي تضمن تقليل أعداد المراجعين، وذلك عبر تقديم الخدمة عن بُعد، بالاتصالات الهاتفية مع الأطباء بالمستشفيات وايصال الأدوية للمنازل.

"صحة الطائف" امتدت مبادراتها إلى المواقع العامة، حيث نفّذت إداراتها ومستشفياتها الداخلية والطرفية مبادرات تمثلت في وضع نقاط فرز على الطرقات، بالتعاون مع الجهات الامنية لفحص مستخدمي الطرقات، ومبادرة لفحص عمال الشركات في مقار أعمالهم وسكنهم، إضافة إلى مبادرات توعوية داخل المحال التجارية، ومبادرة تعقيم أجهزة الصرف الآلي وعربات التسوّق بالمحال التجارية وغيرها من الإجراءات.