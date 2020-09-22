خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من سلطان عُمان بمناسبة اليوم الوطني

السلطان هيثم أعرب عن أمنياته الصادقة للملك بموفور الصحة والسعادة

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة من السلطان هيثم بن طارق بن تيمور؛ سلطان عُمان، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

وأعرب عن تهانيه الخالصة لأخيه خادم الحرمين الشريفين، وتمنياته الصادقة له بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، مقرونة بالدعاء إلى الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها وقد تحقق المزيد مما يصبو إليه شعب المملكة من تقدُّم ورُقيّ وازدهار.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

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22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442 01:49 PM

السلطان هيثم أعرب عن أمنياته الصادقة للملك بموفور الصحة والسعادة

خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من سلطان عُمان بمناسبة اليوم الوطني

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة من السلطان هيثم بن طارق بن تيمور؛ سلطان عُمان، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

وأعرب عن تهانيه الخالصة لأخيه خادم الحرمين الشريفين، وتمنياته الصادقة له بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، مقرونة بالدعاء إلى الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها وقد تحقق المزيد مما يصبو إليه شعب المملكة من تقدُّم ورُقيّ وازدهار.

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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

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