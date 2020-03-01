"الحج" تعلن عن آلية إلكترونية لطلب استرجاع رسوم التأشيرات وأجور الخدمات

عن طريق وكلاء العمرة في بلدان المعتمرين فقط بعد قرار تعليق الدخول مؤقتاً

أكدت وزارة الحج والعمرة وجود آلية إلكترونية لطلب استرجاع رسوم التأشيرات وأجور الخدمات عن طريق وكلاء العمرة في بلدان المعتمرين فقط وذلك بعد قرار تعليق الدخول إلى المملكة بشكل مؤقت احترازيًا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن من لديه أي مطالبات مراجعة وكلاء العمرة المحليين في بلدانهم، داعية من لديه أي استفسار إلى التواصل مع مركز خدمات المستفيدين بالوزارة على الرقم "00966920002814"، أو عبر البريد الإلكتروني ‏mohcc@haj.gov.sa.