"الحج" تعلن عن آلية إلكترونية لطلب استرجاع رسوم التأشيرات وأجور الخدمات

عن طريق وكلاء العمرة في بلدان المعتمرين فقط بعد قرار تعليق الدخول مؤقتاً

أكدت وزارة الحج والعمرة وجود آلية إلكترونية لطلب استرجاع رسوم التأشيرات وأجور الخدمات عن طريق وكلاء العمرة في بلدان المعتمرين فقط وذلك بعد قرار تعليق الدخول إلى المملكة بشكل مؤقت احترازيًا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن من لديه أي مطالبات مراجعة وكلاء العمرة المحليين في بلدانهم، داعية من لديه أي استفسار إلى التواصل مع مركز خدمات المستفيدين بالوزارة على الرقم "00966920002814"، أو عبر البريد الإلكتروني ‏mohcc@haj.gov.sa.

وزارة الحج والعمرة طلب استرجاع رسوم التأشيرات وأجور الخدمات

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01 مارس 2020 - 6 رجب 1441 02:07 PM

عن طريق وكلاء العمرة في بلدان المعتمرين فقط بعد قرار تعليق الدخول مؤقتاً

"الحج" تعلن عن آلية إلكترونية لطلب استرجاع رسوم التأشيرات وأجور الخدمات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أكدت وزارة الحج والعمرة وجود آلية إلكترونية لطلب استرجاع رسوم التأشيرات وأجور الخدمات عن طريق وكلاء العمرة في بلدان المعتمرين فقط وذلك بعد قرار تعليق الدخول إلى المملكة بشكل مؤقت احترازيًا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن من لديه أي مطالبات مراجعة وكلاء العمرة المحليين في بلدانهم، داعية من لديه أي استفسار إلى التواصل مع مركز خدمات المستفيدين بالوزارة على الرقم "00966920002814"، أو عبر البريد الإلكتروني ‏mohcc@haj.gov.sa.

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وزارة الحج والعمرة طلب استرجاع رسوم التأشيرات وأجور الخدمات

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