بعد انسحاب أمريكا.. روسيا تنشئ قاعدة عسكرية دائمة في شمال سوريا

مخصصة للطائرات الهليكوبتر

ذكرت قناة زفيزدا التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، اليوم (الخميس)، أن موسكو بدأت في إنشاء قاعدة هليكوبتر في مطار مدني بمدينة القامشلي في شمال شرق سوريا، وعرضت مقطعًا يظهر وصول طائرات هليكوبتر هجومية.

وعرضت القناة لقطات للشرطة العسكرية الروسية التي تحرس القاعدة، إضافة إلى مركبات مدرعة وأطقم دعم أرضي ومحطة أرصاد وعيادة طبية صغيرة.

ونقلت "رويترز" عن مراسل القناة بافل رمنيف، قوله: "هذه أول مجموعة من طائرات الهليكوبتر العسكرية الروسية هنا في شمال سوريا... إنها لحظة تاريخية. من الآن فصاعدًا ستعمل مجموعة الطيران الخاصة بنا على نحو دائم في مطار مدينة القامشلي".

وتخضع القاعدة الجديدة لحماية من أنظمة بانتسير للصواريخ سطح/جو وتم نشر ثلاث طائرات هليكوبتر، بينها طائرتان هجوميتان من طراز ميج-35 وطائرة هليكوبتر للنقل العسكري من طراز ميج-8، هناك بالفعل.

يأتي الانتشار الروسي بعد أقل من شهر من انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة عقب قرار مفاجئ من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب القوات من بعض الأنحاء في سوريا.