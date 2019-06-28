فيديو .. ولي العهد يصل الى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية

يترأس وفد المملكة

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية.


ويترأس الأمير "محمد" وفد المملكة العربية السعودية المشارك في قمة العشرين.


وسوف تبحث القمة 8 مواضيع خلال انعقادها؛ ويأتي في المقدمة: الاقتصاد العالمي والتجارة والاستثمار، إلى جانب مواضيع مثل التشغيل، والابتكار، والبيئة والطاقة، وتمكين المرأة، والصحة.

محمد بن سلمان في اليابان جولة ولي العهد الآسيوية 2019 قمة قادة العشرين 2019

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28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440 05:13 AM

يترأس وفد المملكة

فيديو .. ولي العهد يصل الى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية.


ويترأس الأمير "محمد" وفد المملكة العربية السعودية المشارك في قمة العشرين.


وسوف تبحث القمة 8 مواضيع خلال انعقادها؛ ويأتي في المقدمة: الاقتصاد العالمي والتجارة والاستثمار، إلى جانب مواضيع مثل التشغيل، والابتكار، والبيئة والطاقة، وتمكين المرأة، والصحة.

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محمد بن سلمان في اليابان جولة ولي العهد الآسيوية 2019 قمة قادة العشرين 2019

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