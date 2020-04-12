"سلة غذاء المملكة".. لماذا لم يتأثر قطاع جازان الزراعي بـ"كورونا": "الجوهري" يجيب

أكد على أهمية الدعم بمراعاة منع اضطراب خطوط إمداد مدخلات الإنتاج لا سيما المستوردة

يطلق على منطقة جازان اسم سلة غذاء المملكة منذ سنوات طويلة، نظرًا لتنوع الإنتاج الغذائي منها خصوصًا في قطاعي الزراعة والصيد واللحوم، إذ تعتبر منطقة جازان من أهم المناطق المصدرة للغذاء، وكذلك أصبحت المنطقة ذات روافد اقتصادية متعددة في ظل النمو الذي تشهده، وبينما تحل أزمة كورونا تخرج تساؤلات حول التأثيرات على اقتصاديات منطقة جازان .

وتتنوع المنتجات الزراعية في منطقة جازان ما بين حبوب ذرة وقمح ودخن، وكذلك منتجات الفواكه والتي تشكل فيها المانجو نسبة كبيرة بالإضافة إلى البن وغيرها من المزروعات، وكما تشهد مهنة الصيد في المنطقة إقبالاً، وهو الأمر الذي ساهم في استقرار ووفرة الأسماك في أكثر الأوقات، ويعمل الكثير من مزارعي المنطقة على تربية الماشية وأسهم ذلك في توفير منتجات اللحوم، بالإضافة إلى وجود عدد من مزارع تربية الدواجن التي ساهمت أيضًا في وفرة واستقرار المنتجات .

من جهته، أكد الدكتور ماجد بن إبراهيم الجوهري أمين عام غرفة جازان لـ"سبق"، أن القطاع الزراعي بالمنطقة لم يتأثر بشدة من جراء تطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا مقارنة ببقية القطاعات الاقتصادية الأخرى، سواء كان ذلك من حيث أوضاع الإنتاج، أو الأسعار، أو قدرته على توفير المنتجات الزراعية في الأسواق يوميًا.

وأرجع "الجوهري" ذلك إلى أن الإجراءات السريعة والمنسقة والحاسمة التي اتخذتها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، التي أخذت بعين الاعتبار الحفاظ على سلسلة الإمدادات والمساندة اللوجستية لتوفير السلع الغذائية بداية من حقول الإنتاج، مرورًا بالسماح بنقلها طبقًا للإجراءات، منتهية بانسياب عرضها في قنوات تجارة السلع الغذائية، وذلك جنباً إلى جنب مع الدواء والمستلزمات الطبية، إضافة إلى وضع المنظومة الزراعية بكاملها في إطار يحافظ على الصحة العامة ويمنع انتشار العدوى من خلال الاهتمام البالغ بمتابعة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشاد الأمين العام بأداء القطاع الزراعي بالمنطقة في وقت أزمة كورونا من حيث قدرة مزارعيه وصياديه على الاستمرار في الإنتاج بمعدلات تحقق الطلب الاستهلاكي للمنطقة بكميات وأسعار تنافسية، مؤكدًا على أن القطاع الزراعي بمنطقة جازان يعد رافدًا اقتصاديًا هامًا نظرًا لما يتوافر بالمنطقة من مقومات أساسية للزراعة، من حيث خصوبة التربة والمناخ المناسب لزراعة كثير من المحاصيل - بل وتميزها على مستوى المملكة بإنتاج الخضروات والفاكهة الاستوائية - والمياه الجوفية العذبة، والأمطار والسيول المتدفقة على مدار العام، بما يمكن المزارع من الاستفادة المثلى في خلق بيئة زراعية لمختلف المحاصيل بأسهل الطرق وأقل التكاليف، هذا بجانب ثروتها السمكية، مما يجعل منطقة جازان تستحق لقب سلة غذاء المملكة بكل جدارة.

كما شدد "الجوهري" على أهمية دعم هذا القطاع بمراعاة منع أي اضطراب قد يحدث في خطوط الإمداد لمدخلات الإنتاج لا سيما المستوردة منها مثل: الأسمدة الزراعية والأعلاف والأدوية البيطرية اللازمة للإنتاج الحيواني والسمكي، وذلك لتفادي أي تعطيل يحدث للإنتاج الزراعي بالمنطقة، خاصة في هذه الأثناء قبل وأثناء شهر رمضان الكريم الذي يرتفع الطلب فيه على شراء السلع الغذائية لاحتياجات الاستهلاك المنزلي، إضافة إلى متطلبات التخزين تحوطًا للاحتياجات المستقبلية، خاصة مع عدم وضوح الرؤية بعد بشأن الفترة المتبقة للحظر الكلي أو الجزئي واستمراره سواء في المملكة أو دول العالم.