جمارك جسر الملك فهد تنفِّذ عملية تفتيش خارج الجمرك وتضبط ممنوعات بأحد المنازل

ضَبْط عدد من المقيمين بالسعودية على علاقة بأرباب سوابق بالبحرين

أسفرت عملية تفتيش، نفذتها الجمارك السعودية في جسر الملك فهد خارج الدائرة الجمركية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتمثلت في تفتيش أحد المنازل في المنطقة الشرقية، يُستخدم مستودعًا لتخزين الممنوعات، عن ضبط 304 كيلوجرامات من ثمار القورو المحظورة، و173 زجاجة عطر من الماركات المقلدة، و57 كيسًا من التنباك، كانت جميعها مجهزة للبيع، إضافة إلى لوحتَي مركبتَين، ومبالغ مالية بعملات مختلفة، وسندات قبض.

وأوضح محمد العلي النعيم، وكيل المحافظ لشؤون الأمن بالهيئة العامة للجمارك، أن العملية تمت بعد جمع الاستدلالات، وإجراء التحريات اللازمة حول محاولة تهريب مواد ممنوعة، تم إحباطها مؤخرًا في جمرك جسر الملك فهد؛ إذ توافرت أدلة على وجود كميات من المواد الممنوعة، يتم تخزينها في أحد المنازل بمدينة الدمام؛ الأمر الذي استدعى تكوين فريق من الجمرك، والتنسيق مع الجهات المختصة للقيام بعملية تفتيش المنزل الذي عُثر بداخله على تلك المواد التي تم ضبطها.

وبيَّن أنه تم أيضًا ضبط عدد من الأشخاص المقيمين بالسعودية، وأنه بناء على المعلومات التي يتم تبادلها مع الجانب البحريني من خلال المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات (رايلو)، وبعد إجراء التحقيقات الأولية مع الأشخاص المضبوطين، تبيَّن وجود علاقة بينهم وبين أحد الأشخاص من أرباب السوابق بمملكة البحرين.

وأفاد النعيم بأن تلك العملية التي تمت خارج الدائرة الجمركية تأتي وفقًا لنظام الجمارك الموحد الذي نص على أنه (يحق لموظفي الجمارك في حال وجود دلائل كافية على وجود مواد مهرَّبة، وبعد الحصول على إذن من الجهة المختصة، تفتيش أي بيت أو مخزن أو محل وفقًا للأنظمة والقوانين النافذة).