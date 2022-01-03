"رقمية البنات" تنهي إجراءات القبول للفصل التدريبي الثاني

في تخصصات تواكب رؤية 2030 وتواكب سوق العمل

أنهت الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض، إحدى كليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إجراءات القبول للفصل التدريبي الثاني في تخصصات تواكب رؤية المملكة 2030، ويحتاجها سوق العمل.

وتدرب الكلية حاليًا على ستة تخصصات، وهي: الدعم الفني وإدارة أنظمة الشبكات والبرمجيات والوسائط المتعددة وتقنيات الويب وقسم التقنية الخاصة لفئة الصم.

وكذلك تقدّم الكلية دبلوم دعم فني مسائي وبكالوريوس في الأمن السيبراني.

وجارٍ دراسة افتتاح تخصصات جديدة الفصول القادمة بإذن الله.

وقد بلغ إجمالي المتدربات في الكلية، بجميع تخصصاتها أكثر من 1700 متدربة.