أمانة جازان تطبق لائحة الجزاءات بحدّها الأعلى على مقهى يقدم الشيشة

مع مراعاة استمرار عدم ممارسة النشاط إلى حين انتهاء الفترة الاحترازية

أكدت أمانة منطقة جازان أنها طبّقت لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحدّها الأعلى ضد المقهى الذي ضُبط بمنطقة جازان يمارس نشاط تقديم الشيشة بعد إيقافه، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وبيّنت أنها قامت بإغلاق المحل؛ لمخالفته الأنظمة والتعليمات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحدها الأعلى مع مراعاة استمرار عدم ممارسة النشاط إلى حين انتهاء الفترة الاحترازية وصدور التعليمات الوزارية بالسماح.

فيروس كورونا الجديد أمانة جازان

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25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 04:39 PM

مع مراعاة استمرار عدم ممارسة النشاط إلى حين انتهاء الفترة الاحترازية

أمانة جازان تطبق لائحة الجزاءات بحدّها الأعلى على مقهى يقدم الشيشة

فهد كاملي

جازان

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أكدت أمانة منطقة جازان أنها طبّقت لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحدّها الأعلى ضد المقهى الذي ضُبط بمنطقة جازان يمارس نشاط تقديم الشيشة بعد إيقافه، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وبيّنت أنها قامت بإغلاق المحل؛ لمخالفته الأنظمة والتعليمات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحدها الأعلى مع مراعاة استمرار عدم ممارسة النشاط إلى حين انتهاء الفترة الاحترازية وصدور التعليمات الوزارية بالسماح.

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