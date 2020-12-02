"المياه الوطنية": توقف التعبئة بالمحطة الغربية من أجل تحسين "الضخ"

ردًّا على شكاوى للأهالي نقلتها "سبق" حول توافر الصهاريج خارج المشروع

أوضحت شركة المياه الوطنية أن توقف محطات التعبئة في محافظة عفيف، مقتصر على محطة التعبئة الغربية فقط، وتحويل كميات المياه المخصصة لهذه المحطة عبر ضخها إلى الشبكة العامة لتحسين مستوى جودة وكفاءة الضخ للمحافظة.

ولفتت الشركة في توضيحها لـ"سبق"، إلى أن محطة التعبئة الشرقية ما زالت تعمل وبإمكان العملاء الاستفادة منها.

جاء ذلك بعد نقل "سبق" شكوى عدد من الأهالي من عدم وجود صهاريج مياه خارج المشروع كالمعتاد، تبيع مياه المشروع؛ مما جعلهم يلجأون لشراء مياه الآبار الجوفية المالحة من القرى المجاورة.

وأشارت "الشركة" في ردها أيضًا إلى أن بعض محطات التعبئة في بعض المراكز التابعة لمحافظة عفيف قد تم إغلاقها بعد أن تم تشغيل الشبكات الجديدة للمياه فيها مثل مراكز النزهة والصفوية.

وأكدت "شركة المياه الوطنية" أنها ترحّب باستقبال اقتراحات واستفسارات أو شكاوى العملاء الكرام عن طريق منصاتها الرسمية؛ إما عبر الاتصال على الرقم 920001744، أو عن طريق الفرع الإلكتروني للشركة، وأي طرح يخدم الوطن والمواطن ويحقق المصلحة العامة.