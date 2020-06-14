"صحة المدينة": 3 مراكز تقدم خدماتها على مدار الساعة لفحص "كورونا"

ضمن عيادة "تطمن".. و"أبو عنق": تسهيلاً للجميع وللاكتشاف المبكر للمرض

أكد المتحدث الإعلامي بصحة المدينة المنورة مؤيد أبو عنق أن وزارة الصحة أطلقت عيادة "تطمن" في كل مناطق المملكة ومنها المدينة المنورة؛ تسهيلاً للمواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة، ممن لديه أعراض فيروس كورونا المستجد بسرعة التوجه مباشرة إلى أحد المراكز دون الحصول على موعد للحصول على الخدمات الطبية بشكل يسير.

وأوضح "أبو عنق" أنه يوجد 3 مراكز بالمدينة المنورة هي المركز الصحي بالدعيثة والخالدية والنصر، إضافة إلى كل القطاعات الصحية الخارجية التابعة لصحة المدينة المنورة لديها عيادة "تطمن"، وسوف يتم التوسع مستقبلاً ًحسب الدراسات والمؤشرات التي تقاس على منطقة المدينة المنورة.

ولفت إلى أن المراكز تستقبل جميع الحالات التي لديها أعراض فيروس كورونا المستجد وتعمل على مدار 24 ساعة خلال الأسبوع دون

أخذ موعد لعمل الفحص وللاطمئنان على صحتهم وعلى صحة من حولهم، مبيناً أن الأشخاص الذين تم تأكد إصابتهم بالفيروس يتم تقييمها ثم يتم تحديد عزل المصاب منزلياً أو بحاجته إلى مستشفى لتقديم الرعاية الطبية إضافة إلى الإجراءات الأخرى، مضيفاً أنه يوجد حالات يومية حسب البيان الصحفي اليومي، ولكن كلما اكتشفنا المرض في وقت مبكر استطعنا السيطرة على الجائحة، ولا بد من اتباع إجراءات الوقاية للمخالطين في المنزل والالتزام بالعزل المنزلي.

وحذر "أبو عنق" أنه خلال العودة إلى مناشط الحياة يجب على الجميع الالتزام وتحمل المسؤولية، وعلى الجميع الإحسان إلى الوالدين وعدم تعريضهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ بالتباعد وترك مسافة آمنة وبلبس الكمامة وغسل اليدين والتعليم؛ حفاظاً على صحتهم والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية سواء في العمل أو في المنزل.