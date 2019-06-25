مستشفى الأفلاج: قسم الولادة استقبل 99 حالة ولادة في 3 أشهر

مؤكدًا في بيان توضيحي: يعمل على مدار الساعة

قال مستشفى الأفلاج: إن قسم الولادة به استقبل 99 حالة خلال الثلاثة أشهر الماضية.

وأصدر مستشفى الأفلاج، اليوم، بيانًا توضيحيًّا؛ ردًّا على ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من عدم وجود أطباء ولادة، وأنه لا يوجد توليد بمستشفى الأفلاج العام، وأن جميع الحالات يتم تحويلها للمستشفيات المجاورة.

وقال البيان: إن قسم الولادة بالمستشفى يستقبل جميع حالات الولادة، ويوجد به أطباء يعملون على مدار الـ24 ساعة، سواء ولادة طبيعية أو قيصرية، ولم يتوقف لحظة واحدة.

وأرفق المستشفى خلال التوضيح إحصائية الربع الثاني من عام 2019، كاشفًا أن القسم استقبل في شهر مارس الماضي 36 حالة ولادة؛ منها 29 طبيعية، و7 قيصرية، وفي شهر أبريل استقبل 33 حالة ولادة؛ منها 29 ولادة طبيعية، و4 قيصرية، كما استقبل القسم في شهر مايو 30 حالة ولادة؛ منها 27 ولادة طبيعية، و3 حالات قيصرية.