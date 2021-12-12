"تعليم مكة" تشدد على منسوبيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية

أخذ التوقيع بعلمهم وإيقاع العقوبات على المخالفين

شددت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة على ضرورة التزام منسوبيها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وخاطبت إدارة التعليم بالمنطقة منسوبيها بضرورة التأكيد على منسوبيها بأخذ توقيعهم بالعلم وإيقاع العقوبات على المخالفين؛ تأكيدًا لبرقية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.