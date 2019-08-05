110 كاميرات ذكية تتبع إنتاج الغذاء للحجاج في مستشفيات المشاعر

ترشيح 96 أخصائيًّا وفني تغذية للعمل في مستشفيات منى وعرفات

عملت وزارة "الصحة" على تجهيز مواقع أقسام التغذية في مكة المكرمة والمدنية المنورة والمشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام منذ مطلع شهر ذي القعدة؛ حيث أنهت منذ وقت مبكر عمليات والتجهيزات والأيدي العاملة، وتأمين المواد الغذائية، وإعداد وتدريب وترشيح المختصين في قسم التغذية، وتم تنفيذ الخطة التشغيلية منذ 20 من شهر ذو القعدة.

وحرصت الوزارة على تنفيذ خططها في تطوير العمل في هذا الجانب، عبر تحديث وإحلال موقع مستشفى "منى الشارع الجديد"؛ وفق نظام الجودة والسلامة الغذائية "الهاسب"، وتأمين ثلاجات تبريد سريع "بلاست شلر" لوجبات الإجهاد الحراري، وماكينات قهوه إلكترونية، وربط مطبخ مجمع المعيصم للمولد الاحتياطي وطرق آلية لتغليف الأصناف الغذائية.

وللإشراف على تغذية المستشفيات من مختصين بالتغذية، تم ترشيح 96 أخصائيًّا وفني تغذية في مستشفيات منى وعرفات، وتدريب القوى العاملة في التغذية؛ حيث تم تنفيذ عدد ست دورات في مجال التغذية للحالات الحرجة، والتغذية الأنبوبية، وفي التغذية أثناء الطوارئ والسلامة، والاشتراطات الصحية، وترشيح مختصين بالتغذية السريرية للعمل في قسم العناية المركزة، وأقسام التنويم، وتزويد العناية المركزة بمضخات أنبوبية لتغذية المرضى، وعدد عشر مستحضرات غذائية للمحتاجين إليها طبيًّا، وعدد 21 نظام غذائي حميات.

ووفق الخطة؛ بدأت الأعمال الفعلية للتغذية مطلع شهر ذو الحجة في تقديم الوجبات الغذائية بصالات الطعام بالمواقع العشرة في مشعري منى وعرفات، وتقديم وجبات المرضى منذ بداية التنويم في المستشفيات؛ حيث يتم تأمين أكثر من 420 ألف وجبة غذائية كاملة (إفطار، وغداء، وعشاء)، للمرضى والموظفين طوال الموسم في 12 موقعًا موزعة في 22 صالة طعام بالمشاعر المقدسة.

وترصد "110" كاميرات ذكية موزعة في المواقع مراحل إنتاج الغذاء، بعد زرعها في مواقع إعداد الطعام لضبط جودة وسلامة الغذاء المقدم، ومراقبة إعداد وتقديم الوجبات الغذائية للمرضى والمنتدبين.

ويصل متوسط الوجبات التي تقدم يوميًّا إلى 28 ألف وجبة غذائية في المستشفيات بالمشاعر، تشمل 185 صنفًا غذائيًّا اختياريًّا حسب حالة مستحق التغذية.

وأكدت"الصحة" أن هذه الوجبات يتم إعدادها وفق شروط ومواصفات للتغذية والاشتراطات الصحية، وإجراءات ومعايير صحية عالية بالإشراف والمتابعة والتنفيذ؛ فيما تتم هذه العملية مع متعهدين من أصحاب الخبرة والكفاءة بتغذية المستشفيات.

ويلتزم المتعهد بالحج، بتأمين وبتحضير وتقديم التغذية ونظافة وصيانة وتجهيزات وأدوات وعمالة وإعداد وطهي، يقوم بها أكثر من 700 عامل، يحملون شهادات صحية وتدريب على تداول سلامة الغذاء وتطبيق اشتراطات صحية؛ لضمان سلامة الغذاء مع إجراء تحاليل مخبرية واستقصاء وبائي؛ للتأكد من خلوّ العمالة من الأمراض الوبائية والمعدية، وعمل استطلاع رأي من بداية الموسم عن الوجبات الغذائية المقدمة مطلع ذو الحجة 1440 وبلغت نسبة الرضا 91%.