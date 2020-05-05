هنا تطورات الجائحة في 4 دول.. من كوريا إلى المكسيك

إضافة إلى أرقام جديدة أعلنتها تايلاند والهند الثلاثاء

سجّلت كوريا الجنوبية ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وحالتَي وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية في كوريا الجنوبية، أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 10804 إصابات، وحالات الوفاة إلى 254 حالة.

وفي بانكوك، أعلنت تايلاند، الثلاثاء، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا دون رصد وفيات جديدة، وهو أقل عدد إصابات منذ التاسع من مارس.

وقالت السلطات إن الحالة الجديدة لرجل تايلاندي في الخامسة والأربعين من إقليم ناراتيوات في جنوب البلاد.

وقال تاويسين ويسانويوتين؛ المتحدث باسم مركز إدارة وضع كوفيد-19 التابع للحكومة، إن عدد الحالات الجديدة تراجع في الأسبوعين الماضيين باستثناء بؤرة في مركز لاحتجاز المهاجرين في جنوب تايلاند حيث رُصدت 60 حالة إصابة جديدة خلال هذه الفترة.

وسجلت تايلاند 2988 إصابة و54 وفاة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي المرض هناك في يناير.

وقال تاويسين؛ إن 2747 مريضاً تعافوا فيما لا يزال 187 يعالجون في المستشفيات.

ومن نيودلهي أعلنت وزارة الصحة الفيدرالية الهندية، اليوم، 179 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى جانب 3597 حالة إيجابية جديدة، تم الإبلاغ عنها منذ مساء أمس في البلاد، ليصل عدد الوفيات إلى 1568 حالة وفاة وإجمالي الحالات إلى 46433 حالة.

وخرج حتى الآن 12727 شخصاً من المستشفيات بعد أن أظهروا تحسناً، ويبلغ عدد الحالات النشطة في البلاد 32138.

وبعيداً عن شرق آسيا وتحديداً بالمكسيك، فقد قال مسؤول في مجال الصحة بالمكسيك إن البلاد سجلت 1434 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الإثنين و117 وفاة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة فيها إلى 24905 والوفيات إلى 2271.. كان مسؤولو الصحة قد قالوا إن العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير.