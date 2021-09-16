"الأرصاد" تنبه: أمطار رعدية على الباحة

تشمل عددًا من المحافظات حتى 8 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، من أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن).