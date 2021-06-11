مصر تسجّل 755 إصابة جديدة و39 وفاة إضافية بكورونا

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية، 755 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 271047 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 199285 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 15510 حالات بعد تسجيل 39 وفاة جديدة.