"الإسلامية" تنظم برنامجًا حول مسؤولية الإمام والمؤذن تجاه المجتمع.. الأحد القادم

ينفذه معهد الأئمة والخطباء لمنسوبي جازان بتوجيه ومتابعة من الوزير "آل الشيخ"

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في معهد الأئمة والخطباء؛ برنامجًا خاصًّا للأئمة والمؤذنين بمنطقة جازان، تحت عنوان "الإمام والمؤذن المسؤولية"، وذلك مساء الأحد القادم، في جامع المشرف بمحافظة هروب بالمنطقة، يلقيه كل من الشيخين أحمد بن محمد عريشي، والشيخ الداعية علي بن أحمد الفيفي، عضوي الدعوة والإرشاد بالوزارة.

وتفصيلاً: أوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، في تصريح له؛ أن هذه البرامج والدورات العلمية تأتي ضمن خطط الفرع الدعوية، والتي تبين للإمام والمؤذن مسؤوليتهما تجاه المجتمع، وخاصة المصلين خلفهم، كما يُبين أهمية دور الإمام في النصح والإرشاد والدعوة إلى الله وفق منهج يقوم على الوسطية والاعتدال.

وأضاف "المدخلي" أن للإمامة والآذان فضلًا كبيرًا وأجرًا عظيمًا؛ فنهيب بالإمام والمؤذن استشعار هذه الرسالة وإخلاص النية لله تعالى، والعمل بواجباتهما على الوجه الشرعي، وهذا ليس بغريب عمن يحمل هذه الوظيفة الشرعية.

وأشار "المدخلي" إلى أن هذا البرنامج المميز يأتي بتوجيه ومتابعة ودعم لا محدود من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يؤكد على أهمية البرامج التي تساهم في رفع كفاءة الإمام والمؤذن بما يعزز رسالة المسجد في خدمة المجتمع.