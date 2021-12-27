زلزالان يضربان جزيرة كريت ومنطقة إيلاسونا في وسط اليونان

أحدهما بقوة 5.8 ريختر وتسبب في مقتل شخص وإصابة 12 آخرين

ضرب زلزال بلغت قوته 5,4 درجات على مقياس ريختر قبالة جزيرة كريت اليونانية، حيث أفاد مرصد أثينا الوطني لديناميكية الأرض، الأحد، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، ومركزه في البحر على مسافة 45 كيلومتراً جنوب جزيرة كاسوس قرب جزيرة كريت، في لم ترد أنباء على الفور عن وقوع أضرار.

وفي غضون ذلك، وقع زلزال بلغت قوته 5,8 درجات على مقياس ريختر ضرب إيلاسونا في وسط اليونان، وتسبب في مقتل شخص، وإصابة 12 آخرين، وألحق أضراراً بمئات المباني في جزيرة كريت.

وأوضح المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر عند التقاء خط عرض 93ر34 درجة شمالاً وخط طول 00ر27 درجة شرقاً.