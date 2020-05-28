أسعار النفط تسجل انخفاضًا و"برنت" دون 34 دولارًا للبرميل

قفزة بالمخزون الأمريكي وحالة عدم يقين حول اجتماعات أوبك

بعدما أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي قفزة غير متوقعة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس.

وأشارت البيانات إلى زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات كل من البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة.

ووفقًا لـ"رويترز"، هبط الخام العالمي مزيج "برنت" دون مستوى الـ34 دولارًا للبرميل، وجرى تداول العقود الآجلة للخام بحلول الساعة 08:09 بتوقيت موسكو، عند مستوى 33.99 دولارًا للبرميل، بانخفاض نسبته 2.19%.

أما العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف فقد تراجعت إلى 31.69 دولارًا للبرميل، بانخفاض نسبته 3.41%.

وقالت البيانات إن مخزونات الخام زادت 8.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الــ22 من مايو الجاري؛ لتصل إلى 530 مليون برميل؛ بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 1.9 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 1.1 مليون برميل؛ بينما كان محللون قد توقعوا زيادة قدرها 100 ألف برميل.

وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 6.9 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن ترتفع 1.8 مليون برميل.

وتؤثر على أسعار النفط حالة عدم اليقين التي تحيط باجتماعات "أوبك+" يومي 9 و10 يونيو المقبل؛ إذ إنه بموجب الاتفاقية المبرمة ستقوم دول "أوبك+" بتقليص التخفيضات ابتداء من يوليو المقبل؛ مما يعني أنه سيتم ضخ مليوني برميل يوميًّا إضافية إلى سوق النفط، ووفقًا لمصادر وكالة "نوفوستي"؛ فإن دول "أوبك+" تبحث خيار زيادة تخفيضات الإنتاج؛ إلا أنه لا يوجد إجماع على ذلك في المجموعة.