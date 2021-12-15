الحصيني: اليوم بدء الحالة المطرية فعلياً وهذه مناطق تأثيرها

تكون هطولاتها من خفيفة لمتوسطة وغزيرة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن تبدأ اليوم الحالة الجوية الممطرة "فعلياً" على أجزاءٍ من مناطق: تبوك ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: الجوف وحائل والحدود الشمالية والقصيم وشمال الصمان.

وأضاف عبر حسابه في تويتر، أن الأمطار المتوقعة خلال "24" ساعة من اليوم الأربعاء حتى ليلة الخميس، ستكون من خفيفة لمتوسطة وغزيرة بين رابغ وينبع.