قبل افتتاحه المرتقب.. يد العبث تطول مشروع تطوير الواجهة البحرية الجنوبية بالليث

"المالكي": سيتم مخاطبة المحافظة واتخاذ الإجراءات النظامية ضد المخربين

طالت أيدي المخربين مشروع تطوير الواجهة البحرية بكورنيش محافظة الليث، وقد كان على وشك الافتتاح!

وتفصيلاً، يأتي المشروع ضمن تحسين الواجهة البحرية، وشمل إنارة تجميلية بممرات المشاة؛ لتضفي طابعًا حضاريًّا على الواجهة البحرية، إلا أنه بعد أسبوع واحد فقط من تركيبها طالتها يد العبث والتخريب!

وأكد رئيس بلدية الليث، المهندس عبدالعزيز المالكي، أنه سيتم مخاطبة المحافظة لاتخاذ الإجراءات النظامية ضد المخربين، وأنه من ضمن خطط البلدية العاجلة تركيب نظام كاميرات مراقبة على كامل الكورنيش لرصد هذه الظواهر السلبية، ومعاقبة المخربين، والمحافظة على الممتلكات والمقدرات.