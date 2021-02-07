متحدث "الداخلية": غرامة تصل إلى مليون ريال والسجن لمن يبث شائعات ومعلومات خاطئة عن كورونا

"العبدالعالي": 80% من الإصابات الأخيرة بالفيروس نتيجة التجمعات

كشف مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن أن 80٪ من الإصابات بفيروس كورونا في الفترة الماضية كانت نتيجة التجمعات في المطاعم والمناسبات.

وقال في المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) إن "التراخي في تطبيق الاحترازات أدى لارتفاع الحالات الحرجة".

بدوره أشار المقدِّم طلال الشلهوب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية في مناطق المملكة بهدف محاصرة انتشار فيروس كورونا.

وشدد على استمرار الجهات الأمنية في ضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، لافتا إلى حدوث ارتفاع في نسبة المخالفات للإجراءات الاحترازية بنسبة 72%.

وحذر في هذا الشأن كل من يعمل على بث الشائعات أو تداولها أو نشر معلومات مغلوطة عبر وسائل التواصل حيال جائحة كورونا، من شأنها التسبب في إثارة الهلع أو التحريض على مخالفة الإجراءات.

وأشار إلى أن عقوبة هذه المخالفة غرامة لا تزيد على مليون ريال أو السجن لمدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن 5 سنوات أو بهما معاً، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة.