غياب أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة عن مواجهة منتخب بلاده مع الأردن

في ربع نهائي كأس العرب

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن غياب المدافع أحمد حجازي لاعب فريق اتحاد جدة عن مواجهة منتخب بلاده أمام نظيره الأردني غدًا السبت، في إطار مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم على موقع "تويتر" تفاصيل الحصة الختامية للفراعنة قبل مواجهة الغد؛ حيث قال: "اختتم المنتخب الوطني تدريباته مساء اليوم استعدادًا للقاء الأردن في السادسة من مساء غد "الخامسة في القاهرة" ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب المقامة حاليًا في الدوحة.

وتابع: "شارك في المران محمد مجدي "أفشة"، بينما فضل كارلوس كيروش المدير الفني إراحة محمود حمدي "الونش" من جزء من التدريبات لشعوره بالإجهاد".

وأضاف: "كما واصل أحمد حجازي برنامجه العلاجي بالملعب على هامش تدريبات الفريق، فيما أدى أيمن أشرف برنامجه العلاجي اليوم بمقر الإقامة".

وكان حجازي قد خرج مصابًا في مباراة منتخب بلاده مع الجزائر في ختام دور المجموعات لبطولة كأس العرب، التي انتهت بالتعادل الإيجابي "1-1".