قرار بتنظيم منشآت قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.. استحداث 7 أنشطة في نطاقات

بداية من أول شعبان.. لتحقيق مستهدفات التوطين وإيجاد المزيد من فرص العمل المميزة

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قراراً يقضي بتنظيم منشآت قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ابتداءً من 1/ 8/ 1442هـ وذلك امتداداً للتعاون القائم بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع كلٍ من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وصندوق تنمية الموارد البشرية، ومجلس الغرف السعودية متمثلاً باللجنة الوطنية لتقنية المعلومات والاتصالات.

ونصّ القرار الصادر على ما يلي:

أولاً: إلغاء الأنشطة الرئيسة في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات" ابتداءً من تاريخ 1/ 8/ 1442هـ حسب الجدول التالي: اسم النشاط الحالي، تقنية المعلومات الاتصالات، ثانياً: استحداث عدد (7) من الأنشطة الرئيسة في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات" حسب الجدول التالي وبنسب التوطين الواردة في الملحق لهذا التنظيم: اسم النشاط الجديد، التشغيل والصيانة لتقنية المعلومات، التشغيل والصيانة للاتصالات، البنية التحتية لتقنية المعلومات، البنية التحتية للاتصالات، حلول تقنية المعلومات، حلول الاتصالات، أنشطة البريد.

ويأتي هذا القرار لتنظيم عمل منشآت هذا القطاع المهم والحيوي، وتحقيق مستهدفات التوطين من خلال إيجاد المزيد من فرص العمل المميزة واللائقة بأبناء وبنات الوطن، ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل وإجمالي الناتج المحلي.

ويمكن التعرف على كل تفاصيل هذا التنظيم، وملحق نسب التوطين على الأنشطة الرئيسية المستحدثة من خلال الرابط التالي: https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/21022021.pdf.