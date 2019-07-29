"كيان للأيتام" تجهز للحملة الرابعة لحج أبنائها لتقوية الجوانب الشعائرية

استكمالاً لمواسمها الماضية وشكرت "سبق" الشريك الإعلامي

يعتبر برنامج الحج والعمرة أحد أهم البرامج التي تسعى جمعية كيان للأيتام لتنفيذها وفق أهدافها لتقوية الجوانب الشعائرية في نفوس أبنائها ومساعدتهم على أداء تلك الشعائر تحت إشراف مباشر من تربويات ومشرفات متطوعات لوجه الله، يساهمن في تمكين الحاجات والحجاج من الأبناء من أداء هذا الركن العظيم وفق تعاليم ديننا الحنيف.



وقالت رئيس مجلس إدارة جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة سمها بنت سعيد الغامدي: عملت الجمعية على تجهيز الحملة "الرابعة" لحج كيان بعد نجاحها في السنوات الماضية بتحجيج "96" حاج وحاجة من الأيتام، وذلك باختيار إحدى الحملات المصرح لها والترتيب لكل ما يسهل لهم الأداء ويحفظ لهم كرامتهم.



وأضافت الغامدي، لم تكن جمعية كيان قادرة على ذلك إلا من خلال سعي أعضائها وعضواتها وأهل الخير نحو الدعم والمساهمة بنفقات تحجيجهم إيمانًا منهم بحقهم في توفير سبل أدائهم للركن الخامس من أركان الإسلام ومصداقًا لقوله عليه الصلاة والسلام: "من جهز غازيًا أو جهز حاجًا أو خلفه في أهله أو فطر صائمًا كان له مثل أجورهم مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ من أجورهم شيء".



ولفتت إلى أنه سيكون هناك برنامج لإعدادهم لهذه الشعيرة العظيمة قبل سفرهم كذلك، وستستمر اللقاءات لهم بعد العودة من الحج بإذن الله لترسيخ القيم الدينية التي اكتسبت من هذه العبادة بما يساعد على الأثر الإيجابي في حياتهم بإذن الله. داعين الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين أعمال الداعمين والمساهمين في نجاح الحملة بإذن الله وأن يكتبها الله كاملة مقبولة لحجاج كيان وحجاج المسلمين عامة بإذن الله وأن يحفظ الله بلادنا آمنة مستقرة في ظل قيادتنا الرشيدة حفظهم الله.



وشكرت الجمعية "سبق" الشريك الإعلامي والراعي الرسمي لأنشطة وبرامج الجمعية على دعمها الإعلامي المتواصل ومساهمتها في إيصال رسالة "كيان" وإيضاح الجهود المبذولة لخدمة اليتيم من هذه الفئة.