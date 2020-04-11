هولندا تدعو لتقديم مقترحات لتطوير هواتف تكشف "كورونا"

آخر موعد لتلقي الأفكار 14 أبريل

وجّهت حكومة هولندا نداءً، اليوم السبت؛ لتقديم مقترحات لتطوير هواتف ذكية وبرامج إلكترونية، يمكن استخدامها في مكافحة تفشي فيروس "كورونا".

وأعربت وزارة الصحة الهولندية في بيان أوردته "رويترز" عن تطلعها لتقديم مقترحات حول كيفية اقتفاء أثر عدوى الأشخاص، الذين يمكن أن يكونوا تعرضوا للإصابة بالفيروس مع الحفاظ على خصوصياتهم.

وبينت الوزارة أن آخر موعد لتلقي الاقتراحات هو ظهر يوم 14 أبريل الجاري.

هولندا فيروس كورونا الجديد

1

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 08:09 PM

آخر موعد لتلقي الأفكار 14 أبريل

هولندا تدعو لتقديم مقترحات لتطوير هواتف تكشف "كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 299

وجّهت حكومة هولندا نداءً، اليوم السبت؛ لتقديم مقترحات لتطوير هواتف ذكية وبرامج إلكترونية، يمكن استخدامها في مكافحة تفشي فيروس "كورونا".

وأعربت وزارة الصحة الهولندية في بيان أوردته "رويترز" عن تطلعها لتقديم مقترحات حول كيفية اقتفاء أثر عدوى الأشخاص، الذين يمكن أن يكونوا تعرضوا للإصابة بالفيروس مع الحفاظ على خصوصياتهم.

وبينت الوزارة أن آخر موعد لتلقي الاقتراحات هو ظهر يوم 14 أبريل الجاري.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

هولندا فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020