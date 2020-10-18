"كورونا" يخترق جيش الاحتلال.. ويصيب 879 من عناصره

وضع 4536 فردًا في الحجر الصحي

ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، أن 879 من أفراده وقادته أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن وضع 4536 من أفراده في الحجر الصحي، بحسب ما أورد "روسيا اليوم".

وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية قد بيّنت في عدد يوم الجمعة الماضي أن بعض عناصر الجيش لا يتقيدون بإجراءات مكافحة تفشي وباء كورونا في وسطه.

وأشارت إلى تنظيم عشرات الأفراد حفلة موسيقية في قاعدة عسكرية في شمال تل أبيب، لم يُحترم فيها التباعد الاجتماعي.

فيروس كورونا الجديد

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18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442 06:31 PM

وضع 4536 فردًا في الحجر الصحي

"كورونا" يخترق جيش الاحتلال.. ويصيب 879 من عناصره

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، أن 879 من أفراده وقادته أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن وضع 4536 من أفراده في الحجر الصحي، بحسب ما أورد "روسيا اليوم".

وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية قد بيّنت في عدد يوم الجمعة الماضي أن بعض عناصر الجيش لا يتقيدون بإجراءات مكافحة تفشي وباء كورونا في وسطه.

وأشارت إلى تنظيم عشرات الأفراد حفلة موسيقية في قاعدة عسكرية في شمال تل أبيب، لم يُحترم فيها التباعد الاجتماعي.

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فيروس كورونا الجديد

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