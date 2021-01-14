فريق طبي بمستشفى قيا العام يتمكن من استئصال كيس زجاجي

تسبب في ارتخاء مفصل اليد

أجرى الفريق الطبي بمستشفى قيا العام، عملية جراحية لمريضة تبلغ من العمر 27 عامًا، كانت تعاني من وجود كيس زجاجي في المرفق عند مفصل اليد.

وكان قد تسبب ذلك قبل إجراء العملية في ارتخاء المفصل وجهد زائد ومضاعف عند حركة اليد.

واستأصل الفريق الطبي الكيس الملتصق بالأوعية الدموية عند مفصل اليد وفي منطقة الأوردة والأوتار والشرايين، وكان يبلغ حجمه ٣ سم ملتصقًا في الوريد والوتر؛ حيث استغرقت العملية قرابة ٤٥ دقيقة، تحت تخدير موضعي.