"هايكنج أضم الخضراء" يختتم فعالياته بمشاركة 20 رحالًا ومغامرًا

فعاليات منوعة لمدة يومين دعمًا لمبادرة ولي العهد "السعودية الخضراء"

اختتم يوم أمس بمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة "هايكنج أضم الخضراء"، الذي شارك فيه من مختلف مناطق المملكة 20 رحالًا ومغامرًا تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 70 عامًا، بقيادة الدكتور رامي عادل باشا.

واستمرت الفعاليات لمدة يومين؛ بهدف المساهمة في مبادرة سمو ولي العهد الأمير محمد سلمان "السعودية الخضراء"، ونشر ثقافة الهايكنج والصحة في المنطقة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على محافظة أضم والتعريف بها.

وبعد الحصول على موافقة إمارة المنطقة ووزارة الرياضة انطلقت فعاليات الهايكنج يوم الجمعة بإشراف من محافظة أضم وبالتعاون مع عدد من القطاعات الحكومية بالمحافظة مثل البلدية ووزارة الزراعة والمياه والهلال الأحمر والشرطة، بدأت الفعاليات بزيارة سوق الثلاثاء التاريخي، وكذلك موقع خشيشان الذي يتميز بكثرة النقوش والكتابات التاريخية القديمة على صخور جبل هرمان، قبل أن يختتم يومه الأول بزيارة أحد المزارع بمحافظة أضم والتي تتميز بزراعة المنقا والتين والعنب والموز والورد وغيرها من المنتجات الأخرى.

وتخلل الفعاليات عرض للشاب نايف المالكي المحترف في صيد الثعابين، وفي اليوم التالي "السبت" بدأ المشاركون بالانطلاق فجرًا في وادي العرج لمسافة 10 كلم، بعد أن تم تقسيمه على أربع محطات وتسمية كل محطة باسم مركز من مراكز المحافظة (الجائزة- حقال- ربوع العين- المرقبان)، وبدأت الفعاليات بركوب القوارب المائية في محطة نهر الجائزة، ثم صيد الأسماك في بحيرة المرقبان، بعد ذلك قام المشاركون بزراعة عدد من الشتلات في وادي العرج، التي قدّمتها وزراعة الزراعة دعمًا لمبادرة سمو ولي العهد "السعودية الخضراء" بمحطتي رمال ربوع العين وغابة حقال؛ بهدف الحفاظ على البيئة، قبل أن تختتم الفعاليات بمقر الضيافة بالمحافظة وتكريم المشاركين.