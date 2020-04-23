"الضمان الصحي": مشروع استمرارية الأعمال مكنّا من التعامل مع "أزمة كورونا" بكفاءة عالية

أكد المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني، ياسر المعارك، أن جميع أعمال المجلس تسير بشكل طبيعي، ولم تتأثر بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة.

وأرجع "المعارك" ذلك إلى استعداد المجلس بوقت مبكر، حيث عمل على تنفيذ مشروع (استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث) الذي يهدف إلى المحافظة على أداء الأعمال والاستعداد لأي ظرف طارئ مثل الحوادث الطبيعية كالزلازل أو الحريق والحوادث التقنية مثل الهجمات الإلكترونية أو فقد البيانات؛ مما أسهم في تعامل المجلس بحرفية مع أزمة فيروس كورونا والقيام بمهامه المتعددة عن بعد بكفاءة عالية.

ولفت إلى أن المجلس أطلق حملة "خلك بالبيت وخدماتنا بين أيديك"؛ للتعريف بخدماته الإلكترونية لكل المستفيدين من (المؤمن من شركات التأمين الصحي، مقدمي خدمات الرعاية الصحية)، بهدف تشجيع جميع المستفيدين بالبقاء بالمنزل، وإنهاء كل خدماتهم دون تكبد المراجعين عناء الحضور إلى مقر المجلس؛ مما يلبي ضرورات الراهن الذي فرضه انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسلط "المعارك" الضوء على أبرز الجهود والمبادرات القائمة لتطور آليات العمل، والحفاظ على حقوق المؤمن لهم، ومنها مبادرة تغطية خدمة الطب الاتصالي ضمن منافع وثيقة الضمان الصحي الموحدة، والتي تتيح تشخيص وعلاج المؤمن لهم في منازلهم من خلال التواصل عن بعد مع المستشفى، ومبادرة إعادة صرف الدواء للمؤمن لهم، وبالأخص من يعاني أمراضًا مزمنة، دون الحاجة إلى زيارة المريض للعيادة إلا إذا كانت هناك حاجة ماسة إلى معاينة المريض من قِبل الطبيب المختص من خلال التواصل مباشرة مع شركة التأمين لتمديد صلاحية إعادة صرف الدواء.

وأضاف: "كذلك أصدرنا تعميمًا عاجلاً بمعاملة حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا (COVID 19) معاملة الحالات الطارئة وتقديم الخدمة مباشرةً، ودون الرجوع إلى شركة التأمين، على أن يتم إبلاغ الشركة خلال 24 ساعة من وقت استقبال الحالة.

وبيّن المتحدث ياسر المعارك أن المجلس اعتمد إستراتيجيته 2020–2024، والمتضمنة خمسة محاور، وخمسة أهداف، و15 برنامجًا، و60 مبادرة من أهم أهدافها تحفيز التحول الرقمي في القطاع وتمكين المؤمن لهم من الحصول على التغطية والحماية الكاملتين، إضافة إلى تمكين شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية من تطوير خدماتهم وتحسين الاستدامة والابتكار في سوق التأمين الصحي.

يُشار إلى أن حديث "ياسر المعارك" جاء ضمن سلسلة جلسات "ما نوقف" المقامة عبر منصة "هايتس بوديوم"؛ للتعريف بجهود الجهات الحكومية في المملكة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وللمزيد من المعلومات عن المؤتمرات والجلسات وورش العمل القادمة يمكن زيارة إحدى صفحات التواصل الاجتماعي عبر @HeightsPodium أو زيارة الموقع الإلكتروني.