4 احتياطات صحية عند الحلاقة.. يجب على الحاج التأكد منها

"الصحة" تواصل نشر رسائلها الإرشادية بعدة لغات

واصلت "الصحة" بث رسائلها التوعوية عبر برامجها وقنواتها الرسمية، والتي تهدف فيها لتوعية الحجاج وتثقيفهم بالطرق الصحية السليمة التي يجب على الحاج التأكد منها والعمل بها، حيث بثت إنفوجرافيك باللغتين العربية والإنجليزية أشارت فيه إلى الاحتياطات الصحية التي يلزم وجودها عند القيام بالحلاقة.

وأكدت "الصحة" ضرورة التأكد من لبس العاملين بصوالين الحلاقة للكمام والقفازات وإبراز بطاقة عمله، بالإضافة إلى التأكد من استخدامه لشفرات حلاقة جديدة.

يشار إلى أن "الصحة" قد نشرت عدداً من المنتجات التوعوية بعدة لغات، تضمنت مقاطع فيديو إسعافية وتصاميم موشن جرافيك؛ لتوعية ضيوف الرحمن حول بعض الإرشادات الصحية.