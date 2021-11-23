"كاسب": مركز "القيادة العسكرية الموحدة" استجابة لتغير سياسة الحلفاء والتهديد البحري المتزايد

قال لـ"سبق" إنه يعكس العمق الاستراتيجي ومكانة المملكة على مستوى مجلس التعاون

أكد الخبير بشؤون الشرق الأوسط الدكتور فواز كاسب، لـ"سبق"، أن افتتاح مركز القيادة للقوة العسكرية لمركز التعاون الخليجي العربي في السعودية، يعكس العمق الاستراتيجي ومكانة المملكة على مستوى مجلس التعاون.

وأضاف أن هذا المقر يأتي في إطار الاهتمام الدائم والمستمر من قبل القيادة في دول مجلس التعاون للقوة العسكرية التي تعتبر أحد أهم عناصر القوة الإقليمية لدول مجلس التعاون، والتي أخذت بعداً مميزاً في التطوير والتحديث، وذلك بناء على تغير حجم وأساليب التهديد التي طرأت في الآونة الآخيرة؛ مما يجعل هذا الحدث يوفر المناخ لعملية التخطيط والمتابعة وعملية التقييم، وذلك من خلال رفع الجاهزية والاستعداد لأي تهديد سواء كان جوياَ أو برياً أو بحرياً.

وبين "فواز كاسب" أن المركز يمثل نقلة نوعية من خلال عدة أبعاد؛ منها الأمن العسكري، وذلك من خلال الاتصالات التي ستكون في مكان واحد لتأمين الاتصال من اختراقات العدو والمتابعة والتقييم المرحلي لجميع العقائد العسكرية، سواء على المستوى الاستراتيجي أو على المستوى العملياتي أو على المستوى التكنيكي.

وأشار إلى أن المركز يهدف إلى تحقيق الوجود الدائم والمستمر لعملية التقييم والإشراف على قوة الدرع الجزيرة، وكذلك على مركز الدفاع الجوي، وأيضاً مركز عمليات القوات البحرية، ولاسيما أن التهديد البحري من الجوانب التي أصبح لها زيادة في التهديد في الخليج العربي، وسيكون هناك متابعة لأي نوع من التهديد.

وقال "كاسب": إن الاجتماع الثامن عشر لوزراء الدفاع كان في ظل متغيرات سريعة وغير متوقعة تمر بها المنطقة، ولتغير في سياسة بعض الدول الحلفاء مثل الولايات المتحدة وتغير استراتيجيتها في الخليج العربي، وأيضاً التنافس الإقليمي مثل الوجود البريطاني المحتمل كبديل للولايات المتحدة، وهذا ما طرحه وزير الدفاع الأمريكي في المؤتمر بالمنامة؛ حيث أشار إلى أن الإرهاب والتهديدات ما زالت قائمة من قبل السلوك السياسي الخارجي لإيران.

واختتم قائلاً: إن الاجتماع يأتي لتعزيز التعاون الدائم والمشترك في المجال الأمني والعسكري، ويضفي ويعزز من تطوير القدرات العسكرية الدفاعية لمجلس التعاون الخليجي.

يشار إلى أنه وتحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- افتتح الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، أمس، مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون بمدينة الرياض، وذلك بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.